Kracher im Sachsenpokal: SV Lichtenberg trifft auf Traditionsteam

Die Fußballer des aktuellen Kreispokalsiegers haben in Runde 1 mit Oberligist VfB Auerbach eine harte Nuss erwischt. Der BSC Freiberg und Fortschritt Lunzenau können zunächst noch zuschauen.

Die Fußballer des SV Lichtenberg haben durchaus das große Los gezogen: In der 1. Runde des Sachsenpokals trifft der Kreispokalsieger aus Mittelsachsen auf Oberligist VfB Auerbach 1906. Das ergab die Auslosung beim Sächsischen Fußballverband (SFV), der am Freitag die ersten beiden Runden des neuen Wettbewerbs gezogen hat. Gespielt wird am...