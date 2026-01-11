MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal. Bild: Marcel Schlenkrich
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Kreisläufer der HSG Freiberg über Bratwurst statt Pizza und die Sehnsucht nach einer ganz besonderen „Pralinenschachtel“
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberger Handballer haben in Bernburg ein Unentschieden erkämpft. Tomás Chiriaco erzielte dabei drei Treffer, muss sich diese Woche abseits des Feldes allerdings noch um andere Aufgaben kümmern.

Dass die Auswärtsaufgabe bei Anhalt Bernburg schwer werden würde, das haben die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg bereits vorher vermutet. Dafür zogen sie sich im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres achtbar aus der Affäre – und haben einen Punkt mit nach Mittelsachsen gebracht. Youngster Cris Hofmann sicherte den Dachsen 15 Sekunden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:41 Uhr
3 min.
"Einfach schöner Tag": Gladbach feiert seltenen Heimsieg
Sander und Diks freuen sich über die frühe Führung.
Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Morten Ritter, dpa
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
14.12.2025
2 min.
Nach Tore- und Fehlerfestival: Handballer der HSG Freiberg gehen beim HC Elbflorenz baden
Tomás Chiriaco (hier in einem früheren Spiel) war mit 7 Toren zweitbester HSG-Werfer.
Die HSG Freiberg hat am 15. Spieltag der Regionalliga Mitte in Dresden mit 36:44 verloren. Die Gäste leisteten sich eine Vielzahl an Fehlern und wurden in den 60 Minuten regelrecht überrannt.
Steffen Bauer
17:46 Uhr
1 min.
Thüringer HC legt Fehlstart in der European League hin
16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.
16.10.2025
5 min.
Maradona auf dem Parkett: Wie sich ein junger Argentinier bei den Freiberger Handballern in den Fokus gespielt hat
Quirlig und konsequent im Abschluss: Tomás Chiriaco, der junge Kreisläufer der HSG Freiberg. Bislang war der 20-Jährige schon 16-mal erfolgreich.
Tomás Chiriaco hat sich bei der HSG in kurzer Zeit zum Leistungsträger gemausert. Im Gastspiel beim Tabellenfünften Staßfurt will der 20-Jährige, der auch großer Fußballfan ist, mit seinem Team den Aufwärtstrend fortsetzen.
Steffen Bauer
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
Mehr Artikel