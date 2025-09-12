Kreissportbund triumphiert bei Ferry-Porsche-Challenge in Stuttgart

Das mittelsächsische Projekt „Move & Mentor“ hat es unter mehr als 360 Bewerbern ins Finale geschafft und wurde mit 10.000 Euro ausgezeichnet. Welche Pläne verfolgt der KSB nun?

Der Kreissportbund Mittelsachsen durfte diese Woche einen bedeutenden Erfolg feiern: Beim Finale der Ferry-Porsche-Challenge, das am Donnerstag im Porsche-Museum in Stuttgart stattfand, wurde das Projekt „Move & Mentor“ mit einem 10.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet. Vizepräsident Philipp Hartewig und KSB-Geschäftsführer Benjamin... Der Kreissportbund Mittelsachsen durfte diese Woche einen bedeutenden Erfolg feiern: Beim Finale der Ferry-Porsche-Challenge, das am Donnerstag im Porsche-Museum in Stuttgart stattfand, wurde das Projekt „Move & Mentor“ mit einem 10.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet. Vizepräsident Philipp Hartewig und KSB-Geschäftsführer Benjamin...