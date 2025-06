„Kühe, Schweine, LSV“: Großhartmannsdorfer Kicker „verspeisen“ nach dem Teamfrühstück den BSC Freiberg II

Die LSV Großhartmannsdorf hat das Spitzenspiel der Mittelsachsenklasse gegen den BSC Freiberg II deutlich mit 4:0 gewonnen. Das Siegerteam schwörte sich vor dem Duell extra ein.

Um sicher die Meisterschaft in der Fußball-Mittelsachsenklasse-Staffel 2 feiern zu können, fehlt den Kickern der LSV Großhartmannsdorf am kommenden Sonntag am letzten Spieltag nur noch ein Sieg beim Oederaner SC. Dass die Großhartmannsdorfer es nun selbst in der Hand haben, verdanken sie ihrem beeindruckenden Auftritt im Spitzenspiel gegen den...