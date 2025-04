Kulttrainer im „Brauhof“ zu Gast: Uwe Jungandreas kommt zum Sporttalk nach Freiberg

Die Gesprächsrunde „180 Puls“ widmet sich diesmal dem Handball. Felix Kempe und Adrian Kammlodt von der HSG stehen Rede und Antwort, zudem kehrt ein Ex-Bundesliga-Coach für einen Abend nach Freiberg zurück.

Die Gesprächsrunde „180 Puls – der Sporttalk“ geht in die nächste Runde. Am Montag, 5. Mai, geht es dabei im Freiberger „Brauhof“ um das Thema Handball. Wenige Tage vor den Finals im Sachsenpokal, für die sich am 11. Mai in Dresden sowohl die Männer der HSG Freiberg als auch die Frauen des SV Rotation Weißenborn qualifiziert haben,...