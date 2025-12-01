Kurz nach seinem 18. Geburtstag: Langenauer Fußball-Youngster mit Doppelpack bei Männerpremiere

Fortuna Langenau hat beim 8:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht Wacker Auerswalde den höchsten Sieg in der Mittelsachsenliga eingefahren. Mit der Herbstmeisterschaft wurde es trotz eines Ligabestwerts aber nichts.

Beim Mittelsachsenliga-Spiel zwischen Fortuna Langenau und Wacker Auerswalde waren 72 Minuten gespielt, als der Langenauer Youngster Norwig Schreiber für Mick Achenbach eingewechselt wurde. Nachdem Torschützenkönig Max Schubert (16 Saisontreffer) zwischenzeitlich mit seinem dritten Tor auf 6:0 für die Fortuna erhöht hatte, erzielte der...