Kurz vor dem Saisonstart: Mittweidaer Handballer müssen Hiobsbotschaft verkraften

Am Sonntag startet der TSV Fortschritt Mittweida gegen den ZHC Grubenlampe II in die neue Spielzeit der Regionsoberliga. Derweil setzt die SG Striegistal zwei Etagen tiefer auf die Extra-Motivation.

Noch bevor die Saison für die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida beginnt, flatterte bereits eine Hiobsbotschaft ins Haus. Rückraumspieler Jonas Werner wird für die bevorstehende Spielzeit nicht zur Verfügung stehen. Der wurfstarke Rückraumspieler laborierte schon in der vergangenen Saison an einer langwierigen Knieverletzung – jetzt... Noch bevor die Saison für die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida beginnt, flatterte bereits eine Hiobsbotschaft ins Haus. Rückraumspieler Jonas Werner wird für die bevorstehende Spielzeit nicht zur Verfügung stehen. Der wurfstarke Rückraumspieler laborierte schon in der vergangenen Saison an einer langwierigen Knieverletzung – jetzt...