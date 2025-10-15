Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erstmal im Nationaltrikot aktiv: Pascal Müllrich (v.) wirkte bei der deutschen Fanauswahl gegen Nordirland in Belfast mit.
Erstmal im Nationaltrikot aktiv: Pascal Müllrich (v.) wirkte bei der deutschen Fanauswahl gegen Nordirland in Belfast mit.
Rochlitz
„Länderspiel“-Debüt auf der Insel: Lunzenauer Fußballer streift sich in Nordirland das Trikot der Nationalmannschaft über
Von Robin Seidler
Pascal Müllrich vom SV Fortschritt Lunzenau hat am Montag nicht nur das WM-Qualifikationsspiel der A-Nationalmannschaft in Belfast besucht, sondern war auch selbst gegen Einheimische aktiv. Er berichtet, wie es dazu kam.

Die meisten Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau hatten am vergangenen Wochenende frei, da sie im Sachsenpokal bereits aus dem Rennen sind. Während Trainer Karsten Oswald und einige seiner Jungs beim Kreispokal-Derby in Langenleuba-Oberhain zuschauten, hatte es Mittelfeldspieler Pascal Müllrich nach Irland verschlagen. Gemeinsam mit seiner...
