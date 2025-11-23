Länger im Auto als am Netz: Frankenberger Volleyballerinnen machen kurzen Prozess

Die Volleyballerinnen des VCF haben ihre letzte Aufgabe des Jahres in Grimma souverän gelöst. Auch die Männer aus Frankenberg kehrten mit Punkten nach Hause zurück.

Die Volleyballerinnen des VC Frankenberg saßen für ihr Auswärtsspiel am Samstag länger im Auto, als sie am Ende auf dem Feld gestanden haben. Bei der längsten Auswärtsfahrt der Saison (knapp 90 Kilometer) gaben sie sich in Grimma allerdings keine Blöße. Die VCF-Frauen gewannen nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit beim VT...