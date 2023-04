Landesmeisterschaft im Kegeln in Mittweida: Viele Rekorde und Fahrkarten zur DM

Die Landesmeisterschaft der Seniorenkegler hat am Wochenende fast 100 Starter nach Mittweida gelockt. Dabei sorgten die mittelsächsischen Damen für eine tolle Ausbeute.

Mittweida. Unverhofft kommt oft - dies ist am Sonntagnachmittag gerade bei Doreen Lauckner der Fall gewesen. Die Keglerin, die sonst für den KSV Hainichen in der Bezirksliga an den Start geht, durfte sehr kurzfristig als Nachrückerin bei der Landesmeisterschaft in Mittweida mitspielen. Diese Chance hat sie eindrucksvoll genutzt.

Mit 586 Kegeln im Vorlauf am Samstag kam sie als Dritte unter die besten sechs Frauen dieser Altersklasse und durfte am Sonntag im Endlauf starten. In diesem räumte sie 537 Kegel ab, was mit 1137 Gesamtzählern Platz 4 bedeutete. Doch ein undankbarer Platz war das in dieser Altersklasse keineswegs. Es bedeutete für die Hainichenerin ebenso die Qualifikation für die Deutsche Seniorenmeisterschaft wie auch für die Fünfte, Kerstin Steger (1117) vom TSV Fortschritt Mittweida. Da sächsische Starterinnen bei der bisher letzten DM alle drei Medaillenränge belegten, bekommt der Landesverband in diesem Jahr gleich fünf Startplätze. Davon profitieren nun vor allem die mittelsächsischen Keglerinnen.

"Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", sagte Doreen Lauckner nach ihrem Wettkampf völlig überrascht. "Erst rutsche ich hier noch als Nachrückerin in die Meisterschaft hinein, und nun geht es auf einmal zur DM nach Wiesbaden. Unglaublich!" Dabei könnte die Hainichenerin gleich eine Fahrgemeinschaft mit Kerstin Steger bilden. Die Mittweidaerin freut sich ebenfalls auf ihre erste Deutsche Meisterschaft. "Es war sehr schön, hier auf der heimischen Bahn so eine Landesmeisterschaft zu spielen. Aber dass es jetzt noch weitergeht, hätte ich nie erwartet."

An der Siegerin in dieser Altersklasse gab es allerdings kein Vorbeikommen: Rica Ulbricht, die früher für den SSV Brand-Erbisdorf in der 2.Bundesliga abgeräumt hat, kegelte sich souverän zum Titel. Am Samstag überbot sie mit 614Zählern den Bahnrekord ihrer Altersklasse in Mittweida, den kurz zuvor die spätere Dritte, Steffi Wolff von der TSG Boxberg/Weißwasser aufgestellt hatte (611). Im Endlauf reichten Ulbricht 582 Kegel zum Titel (1196 Holz gesamt). "Ich bin zwar schon länger im Geschäft, aber es ist trotzdem noch besonders", sagte die frühere Nationalspielerin. "Und knapp 1200 Pins sind ein guter Wert, auch wenn die Mittweidaer Anlage eine ergiebige ist." Seit der Auflösung des Brander Teams 2019 spielt Rica Ulbricht für den SC Riesa. Gemeinsam mit Maike Weinhold - die in Mittweida im Vorlauf ausschied -wurden sie in dieser Saison schon Sachsenmeister mit dem Team und gewannen dabei auch gegen die Mittweidaer Frauen. "Ich kannte die Anlage hier schon", so die 54-Jährige. "Wir mögen die Aktiven vom TSV Fortschritt sehr. Schade, dass die Mädels wieder abgestiegen sind."

Ein Lokalmatador hatte sich für das Wochenende mehr ausgerechnet. Doch Uwe Ruppert (Mittweida) schied bei den Senioren A ebenso im Vorlauf in Penig aus wie André Giller (TSV Penig). "Ich wollte am Sonntag noch dabei sein. Hier jetzt nur zuzuschauen, tut mir etwas weh", gestand der Mittweidaer.

Glück am Samstag, allerdings Pech am Sonntag hatte Gerald Sohre (Senioren B) vom TSV Penig. Mit 573Kegeln im Vorlauf rutschte er am Samstag knapp mit drei Zählern Vorsprung in den Finaltag. Dort steigerte er sich sogar (588), doch am Ende fehlten ihm drei Kegel zu Bronze. Über Silber durfte sich Vilga Kaden bei den Ü-70-Frauen freuen. Die Seniorin, die inzwischen für den KSV Pockau-Lengefeld abräumt, war zuvor beim ATSV Freiberg aktiv. Mit 1068 Gesamtzählern kam sie auf Platz 2 und löste damit ein weiteres mittelsächsisches Ticket zur DM nach Wiesbaden in drei Wochen.

Der Präsident des Keglerverbandes Sachsen, Werner Kießling, zog bei der Siegerehrung eine positive Bilanz. "Wir sind in Mittweida schon immer gut bedient worden, aber was der neue Abteilungsleiter Tobias Kriebitzsch und seine Truppe hier zuletzt auf die Beine gestellt hat, ist schon beachtlich", sagte er. "Ich denke, wir können ruhigen Gewissens eines Tages nach Mittweida zurückkehren." Vor allem die Zusammenarbeit mit den Mittweidaern sei reibungslos verlaufen, so Kießling. "Am Samstag war ich selbst bei den Aufstiegsspielen in Straubing. Da haben mich die Organisatoren von hier immer informiert."

An der Landesmeisterschaft haben rund 100 Aktive teilgenommen. Der TSV Fortschritt Mittweida hatte 25 Helfer mobilisiert, um das Wochenende abzusichern. Dabei wurden sie von Keglern des TSV Erlau unterstützt. "Zudem hat uns der Feuerwehrverein die Biertischgarnituren ausgeliehen", sagte der stellvertretende Abteilungsleiter, Fritz Schmidt. Sein "Chef", Tobias Kriebitzsch, stand bei der Siegerehrung plötzlich mit auf dem Podest - obwohl er gerade erst dem Juniorenalter entwachsen ist. Da eine Sportlerin abgereist war, wurde Kriebitzsch von Werner Kießling kurzerhand aufs Podest beordert.