Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der vorigen Saison scheiterten die B-Junioren von Fortuna Langenau (rote Trikots), hier im einem Spiel gegen Germania Mittweida, in der 3. Pokalrunde an Chemie Leipzig.
In der vorigen Saison scheiterten die B-Junioren von Fortuna Langenau (rote Trikots), hier im einem Spiel gegen Germania Mittweida, in der 3. Pokalrunde an Chemie Leipzig. Bild: Mario Hösel/Archiv
In der vorigen Saison scheiterten die B-Junioren von Fortuna Langenau (rote Trikots), hier im einem Spiel gegen Germania Mittweida, in der 3. Pokalrunde an Chemie Leipzig.
In der vorigen Saison scheiterten die B-Junioren von Fortuna Langenau (rote Trikots), hier im einem Spiel gegen Germania Mittweida, in der 3. Pokalrunde an Chemie Leipzig. Bild: Mario Hösel/Archiv
Freiberg
Langenauer Fußball-Abteilungsleiter kritisiert: „Die Spielverlegungen haben in den letzten Jahren zugenommen“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur die C-Junioren-Fußballer des BSC Freiberg sind noch im Sachsenpokal vertreten. Alle anderen mittelsächsischen Nachwuchsteams haben sich – auch aufgrund von Absetzungen – bereits verabschiedet.

Die Fußballer von Fortuna Langenau grüßen in der Mittelsachsenliga derzeit von der Tabellenspitze. Um eventuell gegen Mannschaften wie den CFC oder den FSV Zwickau spielen zu können, müsste die Mannschaft von Jens Schneider in dieser Saison zumindest Kreispokalsieger werden und sich für den Sachsenpokal qualifizieren. Die Langenauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
01.10.2025
5 min.
Komplexe Regeländerungen bei Juniorenfußballern: Wenn bei einem Steilpass auf kleinerem Spielfeld plötzlich der Platz ausgeht
Nur noch 9 statt 11 Spieler: Bei den C-Junioren stehen bei Punktspielen in der Sachsenklasse in diesem Jahr zwei Spieler weniger pro Team in der Startformation.
Speziell die C-Junioren-Fußballer müssen seit diesem Sommer mit vielen Änderungen auf dem Spielfeld leben, die auch logistische Herausforderungen für die Vereine mit sich bringen. Doch einige Ausnahmen bestätigen dennoch weiterhin die neuen Regeln.
Robin Seidler, Kai Dittrich
07.10.2025
3 min.
Rochlitzer Juniorenkicker drehen 0:5-Rückstand und erreichen die nächste Runde im Sachsenpokal
Janne Kurt Jonies vom BSC Motor Rochlitz, hier mit einem Seitfallzieher in der Vorsaison gegen Barkas Frankenberg, erzielte in Niederzwönitz 6 Tore. Auch die Frankenberger erreichten die 3. Runde.
Die C-Junioren-Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben bei der SpG Zwönitz/Elterlein-Schwarzbach noch mit 9:6 (2:5) gewonnen. Auch zwei Freiberger Jugendteam schafften den Sprung in die nächste Runde.
Robin Seidler, Kai Dittrich
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel