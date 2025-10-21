Langenauer Fußball-Abteilungsleiter kritisiert: „Die Spielverlegungen haben in den letzten Jahren zugenommen“

Freiberg
Nur die C-Junioren-Fußballer des BSC Freiberg sind noch im Sachsenpokal vertreten. Alle anderen mittelsächsischen Nachwuchsteams haben sich – auch aufgrund von Absetzungen – bereits verabschiedet.
Die Fußballer von Fortuna Langenau grüßen in der Mittelsachsenliga derzeit von der Tabellenspitze. Um eventuell gegen Mannschaften wie den CFC oder den FSV Zwickau spielen zu können, müsste die Mannschaft von Jens Schneider in dieser Saison zumindest Kreispokalsieger werden und sich für den Sachsenpokal qualifizieren. Die Langenauer...
