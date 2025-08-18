Langenauer Jugendtrainer zu DFB-Reformen: „Die Jungs müssen jetzt noch mehr Fußball spielen“

Freiberg
Die D-Junioren von Fortuna Langenau sind in der 1. Runde des Sachsenpokals gegen den Favoriten Chemnitzer FC ausgeschieden. Erstmals mussten die Langenauer über eine längere Spieldauer gehen.
Mit ihrem Aufstieg in die Sachsenklasse müssen sich die D-Junioren-Fußballer von Fortuna Langenau zur neuen Saison an eine andere Spielzeit gewöhnen. Hieß es in der Kreisliga noch zweimal 30 Minuten, spulen die Nachwuchskicker nun dreimal 25 Minuten auf dem Rasen ab. Ausgerechnet gegen die U 13 des Chemnitzer FC, die sie in der 1. Runde des...
