Langenstriegiser Tischtennis-Männer bleiben in dieser Saison ungeschlagen

Die Grün-Weißen haben auch ihr letztes Spiel in der Bezirksklasse klar gewonnen. Nun wollen sie sich eine Etage höher schnell etablieren.

Die Tischtennisspieler des Langenstriegiser SV haben es geschafft: Mit einem beeindruckenden 13:2-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des Lichtenauer SC am letzten Spieltag sicherten sich die Grün-Weißen die Meisterschaft in der Bezirksklasse und damit den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bezirksliga. Was wie ein souveräner...