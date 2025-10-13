Langhennersdorfer Kapitän schwärmt trotz Pokalschlappe: „Das war ein geiler Fußballnachmittag“

Freiberg
In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals sahen 260 Zuschauer in Langhennersdorf ein mitreißendes Spiel, 9 Tore – und einen klaren Sieg der Langenauer. Aber auch auf anderen Plätzen ging es heiß her.
Marcus Hiemann geriet am Ende regelrecht ins Schwärmen. „Ein grandioses Spiel“, jubelt der Fußball-Chef des SV Fortuna Langenau. Mit 7:2 (3:2) hatte sich sein Team in der 2. Hauptrunde des Fußball-Kreispokals beim TSV Langhennersdorf durchgesetzt und die Serie der starken Auftritte fortgesetzt. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn feierte...
