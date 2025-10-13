Langhennersdorfer Kapitän schwärmt trotz Pokalschlappe: „Das war ein geiler Fußballnachmittag“

In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals sahen 260 Zuschauer in Langhennersdorf ein mitreißendes Spiel, 9 Tore – und einen klaren Sieg der Langenauer. Aber auch auf anderen Plätzen ging es heiß her.

Marcus Hiemann geriet am Ende regelrecht ins Schwärmen. „Ein grandioses Spiel“, jubelt der Fußball-Chef des SV Fortuna Langenau. Mit 7:2 (3:2) hatte sich sein Team in der 2. Hauptrunde des Fußball-Kreispokals beim TSV Langhennersdorf durchgesetzt und die Serie der starken Auftritte fortgesetzt. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn feierte... Marcus Hiemann geriet am Ende regelrecht ins Schwärmen. „Ein grandioses Spiel“, jubelt der Fußball-Chef des SV Fortuna Langenau. Mit 7:2 (3:2) hatte sich sein Team in der 2. Hauptrunde des Fußball-Kreispokals beim TSV Langhennersdorf durchgesetzt und die Serie der starken Auftritte fortgesetzt. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn feierte...