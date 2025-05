Lasst die Spiele beginnen: 5000 junge Sportler kämpfen wieder um Punkte, Meter und Sekunden

Die Kreis-Kinder- und Jugendspiele werden Samstag im Mittweidaer Stadion offiziell eröffnet. In 25 Sportarten werden die Medaillen vergeben. Aber es geht nicht nur um den Wettkampf.

Ein Hauch von Olympia wird am Samstagvormittag wieder durch Stadion am Schwanenteich in Mittweida wehen. Wie in den vergangenen Jahren geht dort die zentrale Eröffnung der Kreis-Kinder und Jugendspiele über die Bühne. Mehr als 5000 junge Sportlerinnen und Sportler aus ganz Mittelsachsen werden in den kommenden vier Wochen um die Medaillen...