Last-Minute-Fehlwurf der HSG Freiberg: Die Hintergründe zum dramatischen Trainerdebüt

Freiberg
Obwohl die Freiberger Regionalliga-Handballer einen Traumstart hinlegten, verloren sie das Aufsteigerduell beim SV Wittenberg-Piesteritz in der Schlusssekunde. Ein wichtiger Akteur blieb zu Hause.
Mario Huhnstock hat in seiner langen Handballkarriere schon einige Schlachten geschlagen. Diese Situation war für ihn aber neu: Bei der Regionalliga-Partie der beiden Aufsteiger zwischen der HSG Freiberg und dem SV Wittenberg-Piesteritz feierte der 39-Jährige als Trainer der Freiberger Mannschaft seinen Einstand. Auch wenn dieser bei der knappen...
