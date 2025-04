Lauf in den Frühling: Schnellste Mittelsachsen werden in Bräunsdorf ermittelt

Die Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Crosslauf werden an diesem Sonntag rund um das Striegistalstadion ausgetragen.

Die Sieger der diesjährigen Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Crosslauf werden an diesem Sonntag beim SV Einheit Bräunsdorf ermittelt. Ab 10.30 Uhr gehen die Aktiven in den Altersklassen U 8 (800 Meter) bis zu den Frauen und Männern (3300 Meter) beim Lauf in den Frühling an den Start. Zudem gibt es verschiedene Mannschaftswertungen. Meldungen...