Lehrstunde für Bundesliga-Reserve: Rotation-Handballerinnen überrollen junge Zwickauerinnen

Die Damen des SV Rotation Weißenborn haben in der Oberliga einen klaren Heimsieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II gefeiert. Nun wartet das nächste Spitzenspiel und eine offene Rechnung.

Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben sich nach der dreiwöchigen Spielpause eindrucksvoll zurückgemeldet. Am 10. Spieltag der Oberliga Sachsen feierte das Team von Daniel Mombreé einen 37:25 (21:15)-Kantersieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II und rückte auf Rang 4 vor (12:6 Punkte). Für den Trainer war der Erfolg gegen die...