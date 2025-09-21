Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Arno Fuhrmann (l.), hier bei der Landesmeisterschaft in Dresden, glänzte nicht nur auf der Bahn, sondern auch in den Sprungdisziplinen.
Arno Fuhrmann (l.), hier bei der Landesmeisterschaft in Dresden, glänzte nicht nur auf der Bahn, sondern auch in den Sprungdisziplinen. Bild: Michael Sperling/Verein/Archiv
Mittweida
Leichtathleten der LG Mittweida mit Bestleistungen im Herbst
Von Robin Seidler
Felipe Schiwek hat beim LG-Meeting eine magische Marke mit dem Diskus geknackt. Arno Fuhrmann sorgte beim Länderkampf mit dafür, dass die sächsische Mannschaft ganz vorn landete.

Rekordbeteiligung trotz ärgerlicher Regenschauer: Das LG-Meeting der Leichtathleten in Mittweida hat 215 Teilnehmer in das Stadion am Schwanenteich gelockt – so viel wie lange nicht bei diesem Traditionswettkampf. Und trotz des Regens ließ es einer richtig krachen: Felipe Schiwek (LV Mittweida) sorgte im Diskuswurf der U 16 für den...
