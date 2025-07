Leichtathletik: Inspirierende Tage für Kevin Reim bei den Welthochschulspielen

Kugelstoßer Kevin Reim von der Hochschule Mittweida ist bei den World University Games in Bochum Zehnter geworden. Kommendes Wochenende wartet schon der nächste Höhepunkt auf ihn – dann in Sachsen.

Fast hätte Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau am Donnerstagabend bei den Welthochschulspielen in Nordrhein-Westfalen noch in die Medaillenvergabe eingreifen können. Nachdem der 23-jährige Kugelstoßer, der an der Hochschule Mittweida im sechsten Semester Medieninformatik und Interaktives Entertainment studiert, am Mittwochabend als...