Lichtenberger Fußballer buchen Ticket fürs Kreispokal-Finale

Die SVL-Kicker haben den TSV Einheit Claußnitz am Ostermontag mit 2:0 (1:0) bezwungen. Im Endspiel wartet nun der SC Altmittweida.

Die Fußballer des SV Lichtenberg stehen im Endspiel des mittelsächsischen Kreispokals. Die SVL-Kicker bezwangen am Ostermontag den TSV Einheit Claußnitz mit 2:0 (1:0) und treffen im Finale in Freiberg am Pfingstmontag auf den SC Altmittweida, der überraschend beim SV Fortschritt Lunzenau ebenfalls mit 2:0 gewann. Vor der stattlichen Kulisse...