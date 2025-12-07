Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Volles Haus: Die 17. Auflage des Indoor-Regio-Cups ist seit Wochen ausverkauft.
Volles Haus: Die 17. Auflage des Indoor-Regio-Cups ist seit Wochen ausverkauft.
Freiberg
LSV Großhartmannsdorf und Motor Brand-Erbisdorf als Onlinefavoriten: So startet der Indoor-Regio-Cup kurz vor Weihnachten
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 19. Dezember steigt in der Sporthalle des Brander Cotta-Gymnasiums die 17. Auflage der inoffiziellen Fußball-Hallenkreismeisterschaft. Die Karten gingen erneut weg wie warme Semmeln.

Mit der Partie zwischen den Fußballern der LSV Großhartmannsdorf und des FSV Motor Brand-Erbisdorf wird der diesjährige Indoor-Regio-Cup fünf Tage vor Weihnachten in der Sporthalle des Brander Cotta-Gymnasiums eröffnet. Darüber habe eine Onlineabstimmung entschieden, erklärt Veranstalter Andreas Gartner. „Beide Teams konnten die meisten...

31.10.2025
2 min.
Wer darf in diesem Jahr jubeln? – Vorverkauf für Fußball-Leckerbissen in Brand-Erbisdorf startet
Rekordsieger: Die Kicker des BSC Freiberg feierten im vorigen Jahr den 6. Cupgewinn beim IRC.
Am 19. Dezember steigt in der Sporthalle des Cotta-Gymnasiums der 17. Indoor-Regio-Cup. Die Veranstalter erwarten wieder ein volles Haus mit 900 Besuchern – und dass die Tickets nicht lange liegen bleiben.
Steffen Bauer
08:00 Uhr
4 min.
Wirtschaft, Bahn, Südring: Wo geht in Chemnitz eigentlich noch was vorwärts?
Chemnitz vom Fernverkehr der Bahn abgekoppelt, die Verlängerung des Südverbunds seit Jahren ohne Fortschritt, die Arbeitslosigkeit steigt.
Nach dem Ende des Kulturhauptstadtjahres prägt zunehmend wieder die nackte Realität das Bild. Über Parteigrenzen hinweg machen sich Frust und Enttäuschung breit.
Michael Müller
08:03 Uhr
1 min.
Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus
Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
Was bislang zu dem Feuer in Baden-Württemberg bekannt ist.
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
30.11.2025
3 min.
Nach Torefestival in Westsachsen: Freiberger Fußballer bleiben in der Erfolgsspur
Kevin Budach brachte den BSC in Lichtenstein früh in Führung. Es war das erste Saisontor des 28-Jährigen.
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC haben bei Fortschritt Lichtenstein in einem turbulenten und torreichen Spiel einen Punkt erkämpft. Dabei gelang dem neuen Torjäger des Teams ein Doppelpack.
Steffen Bauer
06.12.2025
3 min.
Neuer Kreisverkehr mitten in Plauen ist fertig: Ab wann genau erfolgt die Freigabe?
Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt.
Seit Februar war die Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße gesperrt. Sie wurde zum Kreisverkehr umgebaut. Warum schon jetzt absehbar ist, dass es dort nicht ganz rund laufen wird.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel