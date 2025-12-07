LSV Großhartmannsdorf und Motor Brand-Erbisdorf als Onlinefavoriten: So startet der Indoor-Regio-Cup kurz vor Weihnachten

Am 19. Dezember steigt in der Sporthalle des Brander Cotta-Gymnasiums die 17. Auflage der inoffiziellen Fußball-Hallenkreismeisterschaft. Die Karten gingen erneut weg wie warme Semmeln.

Mit der Partie zwischen den Fußballern der LSV Großhartmannsdorf und des FSV Motor Brand-Erbisdorf wird der diesjährige Indoor-Regio-Cup fünf Tage vor Weihnachten in der Sporthalle des Brander Cotta-Gymnasiums eröffnet. Darüber habe eine Onlineabstimmung entschieden, erklärt Veranstalter Andreas Gartner. „Beide Teams konnten die meisten...