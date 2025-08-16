Lunzenauer Fußballer betreten am Sonntag Neuland

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau empfangen zum Start in die Sachsenklasse den SV Lindenau. Es wird dabei vor allem auf eine stabile Defensive ankommen.

Nach zwei Aufstiegen in Folge betreten die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau an diesem Sonntag absolutes Neuland. Erstmals wird im Stadion an der Rochlitzer Straße eine Partie in der Sachsenklasse angepfiffen. Dabei empfängt der Aufsteiger aus Mittelsachsen den SV Lindenau aus Leipzig, der bereits in seine dritte Saison in der Sachsenklasse...