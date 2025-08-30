Lunzenauer Fußballer starten gegen SV Liebertwolkwitz in Heimspielserie

In der Sachsenklasse Nord empfängt der SV Fortschritt Lunzenau am Sonntag den SV Liebertwolkwitz. Die Gäste sind etwas besser in die Saison gestartet.

Mit dem Punktspiel gegen den SV Liebertwolkwitz (2. Platz/4 Punkte) beginnt für die Sachsenklasse-Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau (10./3) an diesem Sonntag eine Serie von vier Heimspielen am Stück. Nächste Woche steht das Sachsenpokalspiel gegen Lipsia Eutritzsch auf dem Programm, danach folgen zwei weitere Ligapartien vor heimischer...