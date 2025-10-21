LVB fast gestoppt: Weißenborner Handballer liefern haushohem Favoriten einen großen Kampf

Die Männer des SV Rotation haben im Sachsenpokal gegen Oberligist LVB Leipzig eine Überraschung nur knapp verpasst. Neben der hauchdünnen Niederlage gab es aber einen weiteren Wermutstropfen.

Jens Peschke konnte seinem Team am Ende nur ein Kompliment machen: „Wir haben dem haushohen Favoriten alles abverlangt. Das war eine Riesenleistung der Jungs“, lobte der Trainer des SV Rotation Weißenborn. In Runde 1 des Handball-Sachsenpokals hatte Rotation mit der SG LVB Leipzig den Tabellendritten der Oberliga Sachsen aus dem Lostopf... Jens Peschke konnte seinem Team am Ende nur ein Kompliment machen: „Wir haben dem haushohen Favoriten alles abverlangt. Das war eine Riesenleistung der Jungs“, lobte der Trainer des SV Rotation Weißenborn. In Runde 1 des Handball-Sachsenpokals hatte Rotation mit der SG LVB Leipzig den Tabellendritten der Oberliga Sachsen aus dem Lostopf...