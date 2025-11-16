Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steuerte 5 Treffer bei und wusste gegen einen übermächtig wirkenden Gegner, sich zu wehren: Der gebürtige Argentinier Tomás Chiriaco (r.).
Steuerte 5 Treffer bei und wusste gegen einen übermächtig wirkenden Gegner, sich zu wehren: Der gebürtige Argentinier Tomás Chiriaco (r.). Bild: Marcel Schlenkrich
Steuerte 5 Treffer bei und wusste gegen einen übermächtig wirkenden Gegner, sich zu wehren: Der gebürtige Argentinier Tomás Chiriaco (r.).
Steuerte 5 Treffer bei und wusste gegen einen übermächtig wirkenden Gegner, sich zu wehren: Der gebürtige Argentinier Tomás Chiriaco (r.). Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Manager der HSG Freiberg: „Wegen solcher Spiele machen wir das alles hier“
Von Kai Dittrich, Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die HSG Freiberg holt sich im rappelvollen Dachsbau beim 27:35 (13:18) gegen Regionalliga-Spitzenreiter NHV Concordia Delitzsch eine blutige Nase, fällt aber nicht. Trotz der klaren Heimniederlage gibt es Lichtblicke, die Mut machen.

Es ist schon zu Beginn ziemlich schnell gegangen. Praktisch von der ersten Minute an lagen die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg am Samstag gegen den NHV Concordia Delitzsch zurück, doch sie kämpften über die gesamten 60 Minuten um ein respektables Ergebnis.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
4 min.
Torhüteridol der HSG Freiberg: „Bis Weihnachten sind wir wieder dran“
Starker Rückhalt: Beim bislang letzten Duell gegen Concordia Delitzsch 2023, das 23:28 endete, hielt Tino Hensel die Partie mit seinen Paraden lange offen.
Rechtzeitig vor dem Duell der Freiberger Regionalliga-Handballer mit Spitzenreiter Concordia Delitzsch hat sich Tino Hensel zurückgemeldet. Und sieht die Mannschaft trotz der jüngsten Rückschläge deutlich stärker als im Abstiegskampf vor zwei Jahren.
Steffen Bauer
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
04.11.2025
1 min.
HSG-Handballer freuen sich auf besonderen Spieltag
Zum Regionalliga-Duell gegen Vorjahresmeister Concordia Delitzsch am 15. November organisiert die HSG Freiberg ein buntes Programm. Auch die Dachse gibt es zum „Anfassen“.
Steffen Bauer
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel