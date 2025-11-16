Manager der HSG Freiberg: „Wegen solcher Spiele machen wir das alles hier“

Die HSG Freiberg holt sich im rappelvollen Dachsbau beim 27:35 (13:18) gegen Regionalliga-Spitzenreiter NHV Concordia Delitzsch eine blutige Nase, fällt aber nicht. Trotz der klaren Heimniederlage gibt es Lichtblicke, die Mut machen.

Es ist schon zu Beginn ziemlich schnell gegangen. Praktisch von der ersten Minute an lagen die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg am Samstag gegen den NHV Concordia Delitzsch zurück, doch sie kämpften über die gesamten 60 Minuten um ein respektables Ergebnis. Es ist schon zu Beginn ziemlich schnell gegangen. Praktisch von der ersten Minute an lagen die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg am Samstag gegen den NHV Concordia Delitzsch zurück, doch sie kämpften über die gesamten 60 Minuten um ein respektables Ergebnis.