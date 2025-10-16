Maradona auf dem Parkett: Wie sich ein junger Argentinier bei den Freiberger Handballern in den Fokus gespielt hat

Freiberg
Tomás Chiriaco hat sich bei der HSG in kurzer Zeit zum Leistungsträger gemausert. Im Gastspiel beim Tabellenfünften Staßfurt will der 20-Jährige, der auch großer Fußballfan ist, mit seinem Team den Aufwärtstrend fortsetzen.
An das Wetter hierzulande hat sich Tomás Chiriaco noch nicht gewöhnt. Kein Wunder. „Ich liebe natürlich Sonne und Wärme“, sagt der junge Handballer aus Argentinien, der seit dem Sommer bei der HSG Freiberg spielt. Zwar schloss er auf seinen bisherigen Stationen in Österreich und Italien auch schon Bekanntschaft mit Schnee, aber das...
