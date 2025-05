Mehr als eine Hand am Pokal: Rotation-Damen verpassen in einem dramatischen Finale den großen Wurf

Weißenborns Handballerinnen lieferten dem Favoriten aus Dresden im Finale des Sachsenpokals einen packenden Kampf. Nach zwei Verlängerungen und Siebenmeterwerfen jubelte jedoch der MSV. Doch das Team von Rotation Weißenborn zeigte eine beeindruckende Leistung.

Oh, wie ist das bitter: Weit mehr als 80 Minuten haben die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn am Sonntag dem großen Favoriten einen Riesenkampf geliefert, um dann wie vor zwei Jahren mit leeren Händen dazustehen. Mit 40:42 (19:15, 30:30, 33:33, 38:38) unterlag Rotation am Ende nach zweimaliger Verlängerung und Siebenmeterwerfen dem MSV...