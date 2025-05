Mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger kommt nach Flöha

Kanute Tom Liebscher-Lucz hat auf internationaler Ebene reichlich Edelmetall geschürft. Am Dienstag gastiert der Ausnahmeathlet aus Dresden beim KSV Flöha – und will dort auch aufs Wasser gehen.

Die Mitglieder des Kanusportvereins 1928 Flöha stecken voller Vorfreude. Denn an diesem Dienstag bekommen sie Besuch von einem außergewöhnlichen Athleten: Mit Tom Liebscher-Lucz gastiert am 27. Mai in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ein absoluter Meister seines Fachs beim KSV. Der Kanute wurde in seiner Laufbahn unter anderem dreifacher...