Milkauer Volleyballerinnen starten mit ambitioniertem Ziel und einer Rückkehrerin in die Saison

Gleich zum Auftakt steht für die Volleyballerinnen des SV Union Milkau ein Heimspieltag in der Bezirksliga auf dem Programm. Die Gegnerinnen haben es aber schon in sich.

„Endlich“, sagt Roswitha May, die Spielertrainerin der Milkauer Volleyballerinnen. „Endlich hatte ich am Mittwochabend einmal alle Spielerinnen des Kaders beim Training zusammen.“ Das ist in den vergangenen Wochen eher schwierig gewesen, denn von den 10 Damen im Team sind 9 Mütter dabei. „Und es reihte sich in den Kitas und Schulen ein... „Endlich“, sagt Roswitha May, die Spielertrainerin der Milkauer Volleyballerinnen. „Endlich hatte ich am Mittwochabend einmal alle Spielerinnen des Kaders beim Training zusammen.“ Das ist in den vergangenen Wochen eher schwierig gewesen, denn von den 10 Damen im Team sind 9 Mütter dabei. „Und es reihte sich in den Kitas und Schulen ein...