Milkauer Volleyballtrainer nach Derby-Blues: „Unser Gegner hatte zwei echte Crasher in seinen Reihen“

Das Sachsenklasse-Team des SV Union Milkau verliert das Mittelsachsen-Duell beim Hennersdorfer SV und verabschiedet sich in die Weihnachtspause. Anders die Milkauer Frauen, die den Tabellenführer entthronten.
Der Milkauer Spielertrainer Dirk Naupert hatte sich vor der Partie der Volleyball-Sachsenklasse beim Hennersdorfer SV durchaus Chancen auf einen Auswärtssieg ausgerechnet. Die Nähe beider Teams in der Tabelle und der Vorsatz „guten Volleyball zu spielen“ nährten seine Hoffnung. Daraus wurde jedoch nichts. Am Ende entschieden die...
