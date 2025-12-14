MENÜ
Paul Nitsche war der beste Werfer einer enttäuschenden ATSV-Mannschaft.
Paul Nitsche war der beste Werfer einer enttäuschenden ATSV-Mannschaft. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Miners ohne Chance: Basketballer des ATSV Freiberg gehen an der Elbe unter
Von Steffen Bauer, Tim Aubel
Die Freiberger Landesliga-Korbjäger haben auch beim USV Dresden klar verloren und warten weiter auf den zweiten Saisonsieg. Alle guten Vorsätze waren schon nach wenigen Minuten ins Wasser gefallen.

Die Basketballer des ATSV Freiberg haben auch das vorletzte Spiel des Jahres in der Landesliga verloren und taumeln dem Abstieg entgegen. Mit 55:100 gingen die Miners am Sonnabend beim USV TU Dresden unter und bleiben nach der neunten Niederlage im zehnten Spiel auf dem vorletzten Platz der Staffel 2 – weiterhin 6 Punkte vom rettenden Ufer...
