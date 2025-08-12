Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drei der wenigen jungen MTBO-Talente: Ron Hähnel aus Wehrsdorf sowie Marcus Reichel und Thomas Lucassen vom ESV Dresden.
Drei der wenigen jungen MTBO-Talente: Ron Hähnel aus Wehrsdorf sowie Marcus Reichel und Thomas Lucassen vom ESV Dresden. Bild: Berit Hähnel
Freiberg
Mit Bike und Karte durch den Fürstenwald: Deutsche Mountainbike-Orientierungsläufer in Freiberg unterwegs
Von Steffen Bauer
In Freiberg ist der 9. Lauf des Deutschland-Cups in der Mountainbike-Orientierung über die Bühne gegangen. Für die Besten ging es anschließend direkt weiter zur WM nach Polen.

In das Gedränge des Freiberger Brauhausfestes hatten sich am Wochenende auch einige mehr oder weniger bunte Radtrikots gemischt, samt ihrer Träger und Mountainbikes. Der Freiberger Skiorientierungsläufer Bernd Kohlschmidt, mit 23 nationalen Meistertiteln einer der besten Aktiven seiner Disziplin in Deutschland überhaupt, hatte am Sonnabend im...
