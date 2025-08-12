Mit Bike und Karte durch den Fürstenwald: Deutsche Mountainbike-Orientierungsläufer in Freiberg unterwegs

In Freiberg ist der 9. Lauf des Deutschland-Cups in der Mountainbike-Orientierung über die Bühne gegangen. Für die Besten ging es anschließend direkt weiter zur WM nach Polen.

In das Gedränge des Freiberger Brauhausfestes hatten sich am Wochenende auch einige mehr oder weniger bunte Radtrikots gemischt, samt ihrer Träger und Mountainbikes. Der Freiberger Skiorientierungsläufer Bernd Kohlschmidt, mit 23 nationalen Meistertiteln einer der besten Aktiven seiner Disziplin in Deutschland überhaupt, hatte am Sonnabend im...