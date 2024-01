Mit einem Punkt noch in die Sauna

Volleyball: Milkauerinnen unterliegen 1. VVF mit 2:3

Die Volleyballerinnen des SV Union Milkau haben am Samstag einen langen Tag gehabt. Das lag aber nur zu einem Teil an ihrem Auswärtsspiel beim 1. VV Freiberg, das sie mit 2:3 (25:12, 20:25, 19:25, 25:22, 15:17) verloren. "Wir haben uns über den Punktgewinn gefreut und waren danach noch in der Freiberger Sauna, sodass wir erst kurz...