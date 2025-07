Mit einer „Sechserkette“ in die 1. Bundesliga: Bowlingspielerin mit Rochlitzer Wurzeln steigt auf

Anja Garbotz hat in Rochlitz das erste Mal Bowling gespielt. Mit ihrem Leipziger Frauen-Team schaffte sie nun den Aufstieg in die höchste deutsche Liga. Allerdings mussten sich die Aktiven in Ludwigshafen auf ungewohnte Bedingungen einstellen.

Geliebäugelt hatte Anja Garbotz mit der 1. Bundesliga im Vorfeld – nun ist für die Bowlingspielerin mit Rochlitzer Wurzeln aus dem Traum Realität geworden. Beim Aufstiegsturnier in Ludwigshafen waren bei einem Dreier-Vergleich zwei Aufstiegsplätze zu vergeben. Für ihr Team, die L.E. Little Rollers aus Leipzig, wurde es dabei... Geliebäugelt hatte Anja Garbotz mit der 1. Bundesliga im Vorfeld – nun ist für die Bowlingspielerin mit Rochlitzer Wurzeln aus dem Traum Realität geworden. Beim Aufstiegsturnier in Ludwigshafen waren bei einem Dreier-Vergleich zwei Aufstiegsplätze zu vergeben. Für ihr Team, die L.E. Little Rollers aus Leipzig, wurde es dabei...