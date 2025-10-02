Mit Erfahrung aus dem CFC-Nachwuchs: Frankenberger Co-Trainer formt die Talente von Barkas Frankenberg

Nach dem Abstieg aus der Sachsenklasse hat Barkas viele junge Spieler in seine Männermannschaft geholt. Mit Erfolg, denn das Team von Chefcoach David Tuschy führt die Mittelsachsenliga an. Daran hat auch ein Rückkehrer auf der Trainerbank seinen Anteil.

Mike Schmidt ist zufrieden. Der 50-Jährige kehrte im Dezember 2024 als Co-Trainer zurück zu den Barkas-Fußballern, als die Frankenberger tief im Sachsenklasse-Abstiegskampf steckten. Die direkte Rückkehr in die Mittelsachsenliga konnte damals auf Platz 14 nicht mehr verhindert werden. Doch in der Sommerpause hat sich bei der Mannschaft von...