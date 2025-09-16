Mit feinem Füßchen und ohne Pfeife: Falkenauer Schiedsrichter will zur Weltmeisterschaft in Mexiko

Paul Schmieder ist Lehrer, Referee und Footgolfspieler in einem. Wie der 28-Jährige alles unter einen Hut bekommt und warum er keine Sorge um den mittelsächsischen Schiedsrichternachwuchs hat.

48 von 54 Löchern waren Anfang Juli diesen Jahres bei den Italian Footgolf Open im norditalienischen Asolo gespielt, als ein Gewitterregen einsetzte und die etwa 50 cm breiten und 30 cm tiefen Ziellöcher randvoll unter Wasser setzte. Weiter Footgolf spielen – keine Chance. Der Veranstalter, der Footgolf-Weltverband (FIFG), brach das...