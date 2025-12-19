MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch in diesem Jahr werden wieder viele Nachwuchskämpfer, wie hier bei den superschweren Junioren, in den Ring steigen.
Auch in diesem Jahr werden wieder viele Nachwuchskämpfer, wie hier bei den superschweren Junioren, in den Ring steigen. Bild: KSB Mittelsachsen
Auch in diesem Jahr werden wieder viele Nachwuchskämpfer, wie hier bei den superschweren Junioren, in den Ring steigen.
Auch in diesem Jahr werden wieder viele Nachwuchskämpfer, wie hier bei den superschweren Junioren, in den Ring steigen. Bild: KSB Mittelsachsen
Mittweida
Mit Frauenpower und Nachwuchstalenten: Döbeln feiert vor großer Kulisse den Boxsport
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 33. Weihnachtsboxen des BC Döbeln dürfen sich die Zuschauer auf internationale Athleten und sportliche Spannung freuen. Mit von der Partie wird auch eine Lokalmatadorin sein.

Am Samstag ab 19 Uhr ertönen in der Sporthalle Döbeln-Nord wieder die ersten Glockenschläge – und läuten damit das sportliche Jahresfinale in der Stiefelstadt ein. Das 33. Weihnachtsboxen um den Pokal des Oberbürgermeisters bringt erneut internationales Flair und sportliche Klasse in den Ring. Im Mittelpunkt des traditionsreichen Boxabends...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
16:32 Uhr
2 min.
K.o. im dritten Viertel: Dittersbacher Basketballer lassen Tabellenführung in Chemnitz liegen
Das Jahr beschließt die TSV-Mannschaft um Laurin Kurth (l.) kurz vor Weihnachten mit dem Heimspiel gegen Zwickau.
Der TSV Dittersbach hat das Spitzenspiel der Basketball-Bezirksliga bei der SG Adelsberg knapp Unterschied verloren. Das Saisonziel bleibt aber weiter bestehen.
Kai Dittrich
07:00 Uhr
2 min.
Höchste Auszeichnung für Petra Herrmann: Ein Leben für die Leichtathletik
Petra Herrmann (M.) umringt von ihrem Ehemann Lutz Herrmann (l.) und Benjamin Kahlert, dem Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen.
Die „Mutter des Vereins“ von der SG Vorwärts Frankenberg ist durch den Landessportbund Sachsen für ihr sportliches Lebenswerk ausgezeichnet worden, das weit über Spitzenleistungen hinausgeht.
Kai Dittrich
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel