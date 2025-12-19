Mit Frauenpower und Nachwuchstalenten: Döbeln feiert vor großer Kulisse den Boxsport

Beim 33. Weihnachtsboxen des BC Döbeln dürfen sich die Zuschauer auf internationale Athleten und sportliche Spannung freuen. Mit von der Partie wird auch eine Lokalmatadorin sein.

Am Samstag ab 19 Uhr ertönen in der Sporthalle Döbeln-Nord wieder die ersten Glockenschläge – und läuten damit das sportliche Jahresfinale in der Stiefelstadt ein. Das 33. Weihnachtsboxen um den Pokal des Oberbürgermeisters bringt erneut internationales Flair und sportliche Klasse in den Ring. Im Mittelpunkt des traditionsreichen Boxabends...