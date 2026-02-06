MENÜ
Seit dem 19. Januar ist Mario Huhnstock (schwarzes T-Shirt) Trainer der HSG Freiberg. Noch wartet er auf seinen ersten Sieg.
Seit dem 19. Januar ist Mario Huhnstock (schwarzes T-Shirt) Trainer der HSG Freiberg. Noch wartet er auf seinen ersten Sieg. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Mit Hackepeter gegen den Negativtrend: Wie der neue Trainer der HSG Freiberg endlich seinen ersten Sieg holen will
Von Thomas Reibetanz
Die Regionalligahandballer haben die ersten zwei Spiele unter ihrem neuen Coach Mario Huhnstock verloren. Jetzt kommt Drittligaabsteiger Burgenland in den „Dachsbau“. Trotz personeller Probleme herrscht Optimismus.

Der Neustart hätte besser laufen können. Nachdem Uwe Lange vor knapp drei Wochen aus privaten Gründen sein Amt als Cheftrainer der HSG Freiberg aufgegeben hatte, kassierten die Regionalligahandballer unter ihrem neuen Coach Mario Huhnstock zwei Niederlagen in zwei Spielen. Im Kellerduell beim SV Wittenberg-Piesteritz gab es eine bittere...
