Mit Handicap in die Rückrunde: Freiberger Tischtennisspielerinnen haben Personalsorgen

Freiberg
Mit dem Heimspiel gegen Neukirch starten die Damen des SV Saxonia in die zweite Hälfte der Sachsenliga-Saison. Das Hinspiel war eine klare Sache.
Mit Personalsorgen starten die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg in die Rückrunde der Sachsenliga. Vom Stammquartett des Tabellensiebten (8:10 Punkte) fällt im Duell gegen den TTC Neukirch (4./10:8) ein Duo aus: Paula Uhlig fehlt nach einem Ellenbogenbruch seit November, Simone Röstel hatte sich beim Hinrundenfinale in Plauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.