Regionale Nachrichten und News
Comeback geglückt: Kapitän Adrian Kammlodt führte die HSG Freiberg gegen Bad Blankenburg zu einem wichtigen Punktgewinn.
Comeback geglückt: Kapitän Adrian Kammlodt führte die HSG Freiberg gegen Bad Blankenburg zu einem wichtigen Punktgewinn. Bild: Celine Mende
Freiberg
Mit heißem Herzen und kühlem Kopf – wie die Handballer der HSG Freiberg zum zweiten Sieg kommen wollen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionalliga Mitte empfangen die HSG-Dachse am Sonnabend den alten Rivalen HC Einheit Plauen. Wie der Freiberger Kapitän nach seinem Comeback auf die Partie blickt.

Die erste Frage im Gespräch mit Adrian Kammlodt stellt sich eigentlich von selbst: Wie geht es der Schulter? Zwei Monate musste der Kapitän der Freiberger Regionalliga-Handballer erneut pausieren, ehe er beim dramatischen Remis gegen den HSV Bad Blankenburg sein Comeback feierte und auf Anhieb 4 Tore zum 31:31 beisteuerte. „Mittelprächtig“,...
