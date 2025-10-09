Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.

Paul Uhlemann hat die jüngste Niederlage abgehakt. Zwar war das 25:37 beim HC Burgenland der erste Dämpfer nach dem Wiederaufstieg der Freiberger Handballer, das ist aber inzwischen kein Thema mehr, versichert der junge Rückraumspieler. „Das war ein Ausrutscher, der so hoffentlich nicht wieder passiert.“ Die gewisse Unbekümmertheit (die...
