Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück

Freiberg
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Paul Uhlemann hat die jüngste Niederlage abgehakt. Zwar war das 25:37 beim HC Burgenland der erste Dämpfer nach dem Wiederaufstieg der Freiberger Handballer, das ist aber inzwischen kein Thema mehr, versichert der junge Rückraumspieler. „Das war ein Ausrutscher, der so hoffentlich nicht wieder passiert.“ Die gewisse Unbekümmertheit (die...
