Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Optimistisch und gerüstet für eine Saison mit hohen Zielen: die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn
Optimistisch und gerüstet für eine Saison mit hohen Zielen: die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn Bild: Verein/Gerd Klemm
Optimistisch und gerüstet für eine Saison mit hohen Zielen: die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn
Optimistisch und gerüstet für eine Saison mit hohen Zielen: die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn Bild: Verein/Gerd Klemm
Freiberg
Mit langem Anlauf: Weißenborner Handballerinnen starten in die neue Oberliga-Saison – und haben große Ziele
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zweieinhalb Monaten Vorbereitung fiebern die Damen des SV Rotation dem Saisonstart entgegen. Die Messlatte für die neue Spielzeit hat der Vizemeister und Pokalfinalist selbst hochgelegt.

So langsam kribbelt es. Auch bei Julia Kiulies. „Ganz schön sogar“, sagt die alte und neue Kapitänin der Weißenborner Handballerinnen und lacht. „Es wird Zeit, dass es wieder losgeht.“ Immerhin hat sich die Mannschaft fast zweieinhalb Monate auf die neue Saison vorbereitet – so lange wie selten zuvor. Dennoch sei die Zeit schnell...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.07.2025
2 min.
Trotz Niederlage: Weißenborner Handballerinnen überzeugen im Test gegen Regionalligisten
Erstmals im Rotation-Trikot: Marie Wernecke wechselte von der SG Klotzsche nach Weißenborn.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben gegen Regionalligist Dessau-Roßlauer HV lange Paroli geboten. Dabei gaben gleich drei Spielerinnen ihr Debüt in der ersten Mannschaft.
Steffen Bauer
04.08.2025
3 min.
Inklusive „Tour de Weißenborn“: Rotation-Handballerinnen holen ordentlich Schwung für die neue Saison
Julia Kiulies war beim 37:32 gegen Jessen mit 14 Toren beste Werferin.
Mit einem Kurztrainingslager in Weißenborn haben die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation den nächsten Schwerpunkt in der Vorbereitung gesetzt. Das Programm war intensiv, aber abwechslungsreich.
Steffen Bauer
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel