Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken.
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken. Bild: Tom Schirmeister
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken.
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Mit links erledigt: Fußballer des SC Altmittweida ringen Lichtenberg im Saisoneröffnungsspiel nieder
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SCA hat sich im vorgezogenen Auftakt der Fußball-Mittelsachsenliga für die Niederlage im Pokalfinale revanchiert. Bei der Staffeltagung am Vormittag zuvor gab es auch kritische Töne.

Den Siegesgesang, den die Altmittweidaer Fußballer nach Erfolgen mit ihren Fans anstimmen, kann der neue Trainer Mario Kretzschmar noch nicht auswendig. „Der Text ist zu lang. Und selbst wenn ich ihn könnte, möchte ich mich nicht so in den Mittelpunkt stellen“, sagte der SCA-Coach. So musste sein Kapitän Rico Ludwig am Sonntagnachmittag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
21.07.2025
3 min.
Fußball in Mittelsachsen: Neuauflage des Pokalfinals zur Saisoneröffnung
Joey Hegewald vom SV Lichtenberg und Philipp Krasselt (l.) vom SC Altmittweida treffen in Eröffnungsspiel der Mittelsachsenliga wieder aufeinander.
Der Kreisverband Fußball Mittelsachsen hat die Spielpläne für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Dabei gibt es im August ein Novum.
Robin Seidler
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
10.08.2025
2 min.
Revanche geglückt: Fußballer des SC Altmittweida gewinnen Saisoneröffnungsspiel gegen den SV Lichtenberg
Der SC Altmittweida hat die ersten drei Punkte der Saison bereits eingetütet.
Der SCA hat im vorgezogenen Eröffnungsspiel der Fußball-Mittelsachsenliga Lichtenberg bezwungen. Das Duell war die Neuauflage des Kreispokalendspiels.
Robin Seidler
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
Mehr Artikel