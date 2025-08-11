Mit links erledigt: Fußballer des SC Altmittweida ringen Lichtenberg im Saisoneröffnungsspiel nieder

Der SCA hat sich im vorgezogenen Auftakt der Fußball-Mittelsachsenliga für die Niederlage im Pokalfinale revanchiert. Bei der Staffeltagung am Vormittag zuvor gab es auch kritische Töne.

Den Siegesgesang, den die Altmittweidaer Fußballer nach Erfolgen mit ihren Fans anstimmen, kann der neue Trainer Mario Kretzschmar noch nicht auswendig. „Der Text ist zu lang. Und selbst wenn ich ihn könnte, möchte ich mich nicht so in den Mittelpunkt stellen“, sagte der SCA-Coach. So musste sein Kapitän Rico Ludwig am Sonntagnachmittag...