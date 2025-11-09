Mit links und ganz viel Einsatz: BSC-Fußballer erkämpfen sich knappen Sieg gegen Meerane

Der BSC Freiberg hat das Mittelfeldduell der Sachsenklasse West gegen den Meeraner SV mit 2:1 für sich entschieden. Das Endergebnis stand zwar schon zur Pause fest, langweilig wurde es aber nicht.

Der Song der Toten Hosen, der am Sonnabend nach dem Abpfiff über den Platz der Einheit schallte, brachte das Spiel auf den Punkt, besser auf drei Punkte: „Wir kämpfen, wir siegen – weil wir Freunde sind" hieß es dort. Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg, die sich zuletzt durchaus launisch gezeigt hatten, waren dem zuvor absolut...