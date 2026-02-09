MENÜ
Lucie Walther erzielte nicht nur fünf Treffer, sondern ging in der Abwehr auch viele Wege.
Freiberg
Mit neuem Defensivkonzept zu souveränem Sieg: Weißenborner Handballerinnen schlagen die SG Klotzsche
Von Robin Seidler
Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn sind mit einem 31:20-Heimerfolg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Den zweiten Tabellenplatz wollen sie im Frühjahr noch einmal ins Visier nehmen.

Diese Partie war nicht nur Balsam für die zuletzt geschundenen Handballer-Seelen beim SV Rotation Weißenborn, sondern auch gut für den Puls der Sportlerinnen und des Trainerteams: Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen beim VfB Bischofswerda (26:27) und gegen die HSG Neudorf/Döbeln (28:29) sind die Handballerinnen aus Weißenborn mit einem...
