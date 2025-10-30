Mit neuem Selbstvertrauen: Vizekapitän der Freiberger Handballer hofft auf den ersten Auswärtssieg

In der Regionalliga Mitte ist die HSG Freiberg am Sonnabend bei Mitaufsteiger ThSV Eisenach II gefordert. Wie ein absoluter Leistungsträger mit einer für ihn schwierigen Situation umgeht.

Yannik Tischendorf hat gerade etwas Werbung in eigener Sache betrieben. Der Linksaußen der HSG Freiberg, der zuletzt mit 78 Toren in 20 Spielen zweitbester Werfer seines Teams in der Handball-Oberliga war und großen Anteil hatte, dass am Ende das Double gelang, ist diese Saison noch nicht in Schwung gekommen. Deshalb spielte der 28-Jährige am...