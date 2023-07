Mit Olympioniken auf die Strecke

Reiner Paul hatte am Ende allen Grund zum Strahlen. "Super, ein schöner Wettkampf in toller Atmosphäre", freute sich der Abteilungsleiter des TuS Voigtsdorf 1907 am Freitagabend zum Abschluss des 27. Sommer-Hutberglaufes. Fast 150 Aktive aus 20 Vereinen nahmen am traditionellen Cross zum Start in die Sommerferien teil. Teilnehmerrekord?...