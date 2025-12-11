Mit Schwung an die Elbe: Handballer der HSG Freiberg wollen bei der Dresdner Bundesliga-Reserve nachlegen

Kurz vor dem Fest scheint bei den Regionalliga-Handballern der HSG der Knoten geplatzt zu sein. Nun wartet der angeschlagene HC Elbflorenz II. Wie die Freiberger Trainer den nächsten Coup planen.

Nachdem die Handballer der HSG Freiberg beim hart erkämpften 34:32 gegen den HC Einheit Plauen gerade den ersehnten zweiten Saisonsieg feiern konnten – der erste stammt vom 20. September gegen Mitaufsteiger Wittenberg-Piesteritz –, wollen sie am Wochenende den Aufwärtstrend fortsetzen. Allerdings müssen sich die Männer um Kapitän Adrian...