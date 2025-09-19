Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stefan Machac, zuletzt ein Leistungsträger, hat den ATSV aus Studiengründen verlassen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Mit vielen neuen Gesichtern: Freiberger Basketballer gehen wieder auf Korbjagd
Von Steffen Bauer
Die Herren des ATSV Freiberg starten am Wochenende in die neue Landesliga-Saison. Nach dem gerade so geschafften Klassenerhalt hat sich der Kader grundlegend verändert.

Nachdem die Basketball-EM mit dem Finalsieg der deutschen Mannschaft gerade ein goldenes Ende genommen hat, beginnt für die Freiberger Korbjäger die neue Saison. Mit dem Spiel gegen Oberliga-Absteiger SSV Chemnitz (Sonntag,14.30 Uhr Heubnerhalle) starten die Basketballer des ATSV Freiberg am Wochenende in die Landesliga – die sie zuletzt in...
